مسؤولها ينتقد الحكومات السابقة:مبرة الاخاء الخيرية في كربلاء تقيم سوقا خيريا متعدد الفوائد للعائلات المتعففة (صور)

2022/12/04 | 11:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت مبرة الاخاء الخيرية سوقا خيريا

للتبضع متعدد الفوائد شاركت بفعالياته

اربعين عائلة ارامل وايتام في مجمع

الاخاء السكني الخيري وشهد حضور غفير من

العائلات من مختلف طبقات المجتمع.

وقال رئيس مبرة الاخ

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