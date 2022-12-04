(حملة شتاء دافئ) حملة تطوعية بقضاء الحسينية شمال كربلاء لجمع الملابس وتوزيعها على العوائل المتعففة والأيتام

2022/12/04 | 11:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق فريق الحسينية التطوعي في محافظة

كربلاء المقدسة (حملة شتاء دافئ) لجمع

الملابس وتوزيعها على العوائل المتعففة

والأيتام لترسيخ مبدأ التكافل

الاجتماعي والتخفيف عن كاهل هذه

العوائل .





وقال منتظر طالب

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