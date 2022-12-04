شرطة بغداد تتحفظ على حدث سرق مبلغ 20 مليون دينار من والده

2022/12/04 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

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اثناء التفتيش الدقيق للأشخاص الذي تجرية مفارز فوج طوارىء الاول في شرطة بغداد الكرخ تحفظت مفارز الفوج المذكور على حدث يحمل مبلغ ٢٠ مليون دينار عراقي داخل كيس كان بحوزته ولدى التحقيق معه اعترف باخذ المبلغ من والده ومجيئه من احد المحافظات البعيدة الى مدينة بغداد حيث تم التحفظ عليه والتواصل مع والده واستدعاءه لغرض استلام المبلغ بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة اصوليا وفق القانون.

يتبع ...

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