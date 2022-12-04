العمل: سنطبِّق قانون العمل الذي يفرض تشغيل عامل عراقي مقابل كل أجنبي

2022/12/04 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، اليوم الاحد، عزم وزارته تطبيق قانون العمل الذي يفرض تشغيل عامل عراقي مقابل كل عامل أجنبي.

وقـال الأسدي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 يفرض على صاحب العمل تشغيل عامل عراقي مقابل كل عامل أجنبي"، مضيفا أن "العمال الأجانب سيطبق عليهم القانون باستحصال الرسوم، والضرائب كما يجري ذلك على القطاع الخاص، لافتا الى أن المنهاج الوزاري وضمن اولوياته تفعيل، وتشجيع القطاع الخاص، وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية بما يقابلها من العمالة الأجنبية".

وأشار الى أن "ما تسرَّب في وسائل الإعلام عن شمول العمال الأجانب براتب تقاعدي غير دقيق، إذ ان العمال الأجانب مضمونون في بلدانهم، وهو أمر تفرضه القوانين في جميع البلدان".

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