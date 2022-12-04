منتدى الحضارات العريقة.. العراق يعلن إعادة أكثر من 18 ألف قطعة أثرية مهربة

2022/12/04 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

انطلقت، اليوم الاحد، أعمال منتدى الحضارات العريقة بنسخته السادسة وبحضور دولي في العاصمة بغداد، فيما أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين إعادة 18 ألف قطعة أثرية مهربة.

وقال حسين، في كلمته خلال افتتاح المنتدى التي تابعتها (بغداد اليوم)، إن "العالم يواجه تحديات كبيرة بسبب الأزمات واختلاف المصالح"، مبينا، أن "الحوار الثقافي يمثل شرطاً لتعزيز التفاهم".

وأضاف، أن "أغلب حضارات العراق تعرضت لتهديدات مختلفة، والإرهاب كان له اليد في تدمير المعالم الحضارية، الا ان تلك الاعمال الإرهابية لا يمكن لها طمس التاريخ".

وتابع حسين، أن "العراق ينتهج رؤية تشاركية، وهناك مسؤولية امامه في المستقبل للأخذ بزمام التعاون المشترك"، منوها ان "تحديات التغيير المناخي تتطلب تعاوناً مشتركاً".

ونوه، الى أن "منتدى الحضارات يعد نهجاً دبلوماسياً لدعم الجهود العالمية في مواجهة التحديات"، مبينا ان "العراق تعرض في فترات مختلفة لسرقة ممنهجة لتهريب تراثه الثقافي".

ولفت حسين إلى أن "الحكومة العراقية بذلت جهوداً لوقف العمليات التخريبية ضد الاثار، اذ تم اعادة اكثر من 18 الف قطعة اثرية مهربة"، معربا عن "امله بتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق لإعادة الاثار المسروقة كافة".

وأكمل، أن "المنتدى الحضاري فرصة للتواصل النوعي".

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