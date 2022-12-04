شاهد بالفيديو.. صحيفة كرايدل: السوداني قام بتغيير قائد قوات الحدود لتجهيز قوات بلاده ضد أي هجوم

2022/12/04 | 11:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: boahR4MiwIA

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