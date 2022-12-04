2022/12/04 | 11:39 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار إعلان وزير العدل العراقي، خالد شواني، عن قرب إعادة تشكيل اللجنة العليا لتفعيل المادة 140 الدستورية المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بين بغداد وكردستان جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه الحكومة العراقية لتفعيل المادة 140.. هل يجدد خلافات بغداد مع كردستان؟) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه الحكومة العراقية لتفعيل المادة 140.. هل يجدد خلافات بغداد مع كردستان؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).