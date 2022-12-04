إيقاف الرحلات الجوية في مطاري بغداد واربيل بسبب الظروف الجوية

2022/12/04 | 11:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارتا مطاري بغداد واربيل

الدوليين، اليوم الأحد، عن إيقاف حركة

الطيران بسبب الظروف الجوية .

وقالت إدارة مطار بغداد الدولي في بيان

لها، ، انه "تقرر إيقاف حركة الطيران

بسبب الظروف الجوية ووصول مدى

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