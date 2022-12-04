وزارة العمل: سنطبِّق قانون العمل الذي يلزم تشغيل عامل عراقي مقابل كل أجنبي

2022/12/04 | 11:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية

أحمد الأسدي، اليوم الاحد، تطبيق قانون

العمل الذي يلزم تشغيل عامل عراقي مقابل

كل عامل أجنبي.

وقال الأسدي في بيان إن "قانون العمل رقم

37 لسنة 2015 يفرض على صاحب العمل ت

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