بعد توقف مؤقت.. عودة الحركة الملاحية في مطار بغداد

2022/12/04 | 11:57 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – محلياتأفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بعودة الحركة الملاحية في مطار بغداد الدولي.

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