بينها إزالة 8 تجاوزات على مواقع اثرية.. حصيلة أمنية خلال أسبوع

2022/12/04 | 11:57 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاحد، حصيلة الواجبات الأمنية في بغداد والمحافظات لمدة أسبوع.

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