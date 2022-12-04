2022/12/04 | 11:58 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مصافي الوسط: مصفى كربلاء سيتمكن من سد 60 ـ 70% من الحاجة المحلية للوقود هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/04 | 11:58.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصافي الوسط: مصفى كربلاء سيتمكن من سد 60 ـ 70% من الحاجة المحلية للوقود) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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