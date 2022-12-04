عودة الحركة الملاحية في مطار بغداد الدولي

2022/12/04 | 12:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عادت الحركة الملاحية، اليوم الاحد، الى مطار بغداد الدولي بعد توقفها لساعات بسبب الظروف الجوية .

وذكرت الشركة العامة للخطوط الجوية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "الشركة تعلن استئناف رحلاتها من والى مطار بغداد الدولي بعد ان تم ايقافها بسبب سوء الاحوال الجوية ، متقدمة بالاعتذار الى المسافرين عن تاخر رحلاتهم عن موعدها، راجية منهم تفهم الموقف ".

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، إيقاف الرحلات في المطار بسبب الظروف الجوية.

وأفاد قسم الإعلام والاتصال الحكومي بمطار بغداد الدولي في توضيح للمسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار بإيقاف الحركة الجوية، مشيراً إلى أن القرار جاء بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 400 م منذ الساعة الثالثة من صباح هذا اليوم الأحد.

واجتاحت موجة ضباب أغلب مناطق العراق وإقليم كردستان، الليلة الماضية وفجر الأحد.

وتشكلت موجات من الضباب الكثيف في مناطق من أربيل والسليمانية ودهوك وامتد تاثيرها خلال ساعات الليل وفجر الأحد ليشمل أغلب مناطق نينوى وصلاح الدين ووصل إلى العاصمة بغداد، ما أدى إلى تدني الرؤية.

كما أعلنت إدارة مطار أربيل الدولي، في وقت سابق من اليوم تعليق الرحلات الجوية في المطار بسبب تدني مدى الرؤية نتيجة الضباب الكثيف.

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