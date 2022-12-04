اليوم.. مباراتان من

2022/12/04 | 12:03 - المصدر: بغداد اليوم

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يشهد اليوم الأحد، اقامة مباراتين من العيار الثقيل ضمن الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر، وتستمر حتى 18 من الشهر الحالي.وتجمع المباراة الأولى منتخبي فرنسا وبولندا، في تمام الساعة السادسة مساءً، على استاد "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة، ويديرها حكم الساحة الدولي الفنزويلي خيسوس فالينزويلا.ويتطلع منتخب فرنسا لاجتياز عقبة بولندا والوصول إلى دور الـ 8 ببطولة كأس العالم 2022، فى رحلة الحفاظ على لقبه الذى توج به فى آخر نسخة روسيا 2018، وانتزاع اللقب الثالث فى تاريخه بالمونديال.ويتسلح منتخب فرنسا بعدد من اللاعبين المميزين، على الرغم من استبعاد نخبة من العناصر البارزة بسبب الإصابة وعلى رأسهم كريم بنزيما وبول بوجبا ونجولو كانتى وكريستوفر نكونكو ولوكاس هيرنانديز.في المقابل يمتلك المنتخب البولندي عناصر قوية، أمثال النجم روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة، وأركاديوش ميليك مهاجم يوفنتوس، وبيوتر زيلينسكى لاعب نابولى، وفيوتشيك تشيزني حارس السيدة العجوز المخضرم.أمام المباراة الثانية فستجمع منتخبي إنكلترا والسنغال، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على استاد "البيت" بمدينة الخور، ويديرها حكم الساحة الدولي السلفادوري إيفان بارتون.ويخوض منتخب إنكلترا بقيادة مدربه جاريت ساوثغيت مواجهة صعبة ضد بطل أفريقيا بطموح الفوز ثم مواصلة اللعب في الأدوار الإقصائية التالية حتى النهاية، وتكرار ما فعله جيل الكرة الإنكليزية في الستينيات عندما فاز باللقب العالمي 1966.بينما لا يقل منتخب السنغال طموحاً عن منافسه مع فارق التطلعات، إذ يأمل تجاوز منافسه الإنكليزي، والتأهل إلى ربع النهائي كما تأهل إلى ربع نهائي مونديال 2002 بفوزه على منتخب السويد قبل خسارته بعد ذلك من منتخب تركيا في ربع النهائي بهدف قاتل.

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