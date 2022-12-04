السوداني يشكل لجنة لتدقيق أرزاق افراد القوات الأمنية واعداد حمايات الضباط

2022/12/04 | 12:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، أن القائد العام محمد شياع السوداني أمر بتشكيل لجنة لتدقيق أرزاق أفراد القوات الأمنية وأعداد الحمايات للضباط.

وقال رسول في مؤتمر صحفي حضره مراسل (بغداد اليوم) إن "السوداني أمر بتشكيل لجنة لتدقيق أرزاق المقاتلين وأعداد الحمايات للضباط".

وأضاف، أن "القائد العام اجتمع بلجنة التسليح في وزارة الدفاع للنظر في آليات التعاقد في ضوء الأولويات المدروسة، حيث أكد ضرورة تقدم الدفاع الجوي في جانب التسليح والتجهيز لما لهذا السلاح من أهمية".

وتابع، أن " أهم نشاطات وزير الدفاع من 13 تشرين الثاني ولغاية الآن هي زيارة قاعدة الصويرة الجوية والاطلاع على مراحل الإنجاز، واستمرار اللقاءات مع عوائل الشهداء والجرحى، إضافة إلى توجيه مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي لاستقبال طلبات عوائل الشهداء، فضلاً عن زيارة الجرحى في مستشفى الحسين العسكري وزيارة مقر القوة الجوية والاطلاع على البنى التحتية".

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