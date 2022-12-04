الدولار يرتفع من جديد في البورصة المحلية

2022/12/04 | 12:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، في البورصة المحلية.

سعر البيع: 149700 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 149600 دينار لكل 100 دولار

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