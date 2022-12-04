2022/12/04 | 12:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توفي فجر اليوم الأحد اللواء أركان حرب ناجي شهود، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، وأحد أبرز أبطال حرب أكتوبر 1973 في مصر.كان الراحل اللواء ناجي شهود، أحد ضباط جهاز المخابرات الحربية المصري، وكانت له شهرة واسعة وقدم كثيرا من المحاضرات والدراسات في المجالين العسكري والمدني.وخلال السنوات الأخيرة ساهم بشكل كبير في إلقاء […]

ظهرت المقالة وفاة أحد أبرز قادة الجيش المصري والمخابرات الحربية أولاً على ايرث نيوز.

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