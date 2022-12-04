2022/12/04 | 12:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: وصفت صحيفة MENA the National، نظام الرعاية الصحية في العراق بـ...

ظهرت المقالة صحيفة عالمية: أدوية مزيفة بالعراق والشركات الرصينة ترفضه لانتشار الرشاوى للمسؤولين أولاً على المسلة.

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