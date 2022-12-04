2022/12/04 | 12:14 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يونس محمود يكشف سببا غريبا لترشيحه كل المنتخبات العربية ما عدا المغرب لبلوغ ثمن نهائي المونديال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/04 | 12:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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