2022/12/04 | 12:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، بوفاة نزيل داخل سجن الناصرية المركزي جنوبي غربي المحافظة.وذكر المصدر، ان ” نزيلاً يبلغ من العمر 47 عاما من اهالي العاصمة بغداد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محكوم بالاعدام..



وفاة نزيل في سجن الحوت ‘بظروف غامضة’ المركز الخبري الوطني.

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