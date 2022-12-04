2022/12/04 | 12:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت السلطة القضائية في إيران ، اليوم الأحد، إعدام أربعة رجال أدينوا بـ”التعاون” مع إسرائيل، عدو طهران اللدود.وأورد موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية أن “الأحكام الصادرة بحق أربعة من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تعدم أربعة أشخاص لـ”تعاونهم مع إسرائيل” المركز الخبري الوطني.

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