2022/12/04 | 12:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم المدير الفني لدار الأزياء بالنسياغا، باعتذار "شخصي" بعد حملة إعلانية للمجموعة أثارت تنديدا عالميا واسعا، حيث تضمنت صورا لأطفال بجانب اكسسوارات لها أبعاد جنسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد صور الأطفال الصادمة.. المدير الفني في بالنسياغا يعلق على الحملة المثيرة للجدل) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد صور الأطفال الصادمة.. المدير الفني في بالنسياغا يعلق على الحملة المثيرة للجدل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).