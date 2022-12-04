مطار بغداد يعلن عودة حركة الملاحة الجوية

2022/12/04 | 12:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الأحد، استئناف رحلاتها من وإلى مطار بغداد الدولي بعد أن تم إيقافها بسبب سوء الأحوال الجوية.

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