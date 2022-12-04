اللواء رسول: قضية نظام البديل مناطة بالقيادات العسكرية العليا

2022/12/04 | 12:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، أن قضية نظام البديل مناطة بالقيادات العسكرية العليا.

وقال اللواء يحيى رسول في مؤتمر صحفي إن “قضية نظام البديل القضية مناطة بالقيادات العسكرية العليا”.

وأضاف أن “هناك تأكيدات من قبل وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة على الاهتمام بالمقاتلين وشؤونهم الإدارية”.

وتابع أن “القائد العام للقوات المسلحة وجه بوضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود العراقية لمسك الخط الصفري على طول الحدود مع إيران وتركيا”.

وأشار إلى أن “قواتنا الأمنية ستعزز بدماء جديدة في حال تم إدراج تخصيصات مالية في الموازنة”.

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