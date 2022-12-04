وزير الكهرباء: العراق سيشهد تحسناً تدريجياً ونقلة نوعية في الطاقة

2022/12/04 | 12:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأحد، عن مساع للوصول إلى إنتاج 24 ألف ميغاواط خلال العام المقبل، مؤكدةً استمرار مشروع الربط الكهربائي مع دول الجوار.وقال فاضل، إن “الوزارة أعدت خطة تشمل زيادة الطاقات المجهزة للمحافظات وتوزيعها بشكل … Readmore

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