وفاة نزيل عراقي محكوم بالاعدام في سجن الحوت بظروف غامضة

2022/12/04 | 12:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، بوفاة نزيل داخل سجن الناصرية المركزي جنوبي غربي المحافظة.وذكر المصدر: ان ” نزيلاً يبلغ من العمر 47 عاما من اهالي العاصمة بغداد توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) بظروف غامضة”.وبين … Readmore

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