طفيليات تؤثر على التحكم بديناميكيات تصرف الذئاب..ما هي؟

2022/12/04 | 12:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحسب دراسة جديدة، من المرجح أن تُصبح الذئاب الرمادية في متنزه "يلوستون" الوطني المصابة بداء المقوسات، الناجم عن طفيلي "T.gondii"، قائدة قطيعها بـ46 مرة أكثر مقارنةً بالذئاب غير المصابة.

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