مساعٍ لتسريع إقرار قوانين معطلة في العراق: العشوائيات والجباية والإعمار

2022/12/04 | 12:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الخدمات في البرلمان

العراقي، سعيها لإقرار القوانين

المؤجلة منذ الدورة البرلمانية

السابقة، معتبرةً أن تلك القوانين تخدم

شريحة واسعة من الشعب، ويجب إقرارها.

ووفقاً لرئيس لجنة الخدمات البرلمان

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