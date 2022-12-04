2022/12/04 | 12:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أثناء استقبال فخامته وفداً يمثل أبناء الجالية العراقية في الأردن..



رئيس الجمهورية يؤكد حاجة البلد إلى جهود وخبرات جميع العراقيين

استقبل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد 4 كانون الأول في قصر بغداد، وفداً يمثل الجالية العراقية في المملكة الأردنية الهاشمية.

وأكّد السيد الرئيس، خلال اللقاء، أن أبناء الجاليات العراقية في بلدان العالم المختلفة يحملون رسالة مهمة وكبيرة تعكس صورة العراق وعمق حضارته وتاريخه ودوره في خدمة الإنسانية، مشيراً إلى أن العراقيين في الخارج هم سفراء لبلدهم يمثلونه بأخلاقهم ومهاراتهم وخبراتهم.

كما أكّد رئيس الجمهورية أن البلد بحاجة ماسة إلى جهود أبنائه، ليسهموا في بناء العراق وتطوره وتقدمه، كما استمع فخامته إلى شرح من أعضاء الوفد عن العقبات والمشاكل التي تواجههم في حياتهم خارج البلد، مؤكدين استعدادهم لتسخير طاقاتهم من أجل خدمة العراق وتطوره في المجالات كافة.

وأضاف فخامة الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد أن العراق ماض بطريق الديمقراطية وبما يرسخ تجربته في احترام الحقوق والحريات، سيما وأن الحكومة عازمة ضمن برنامجها على تقديم أفضل الخدمات والارتقاء بواقع العراقيين ومنهم أبناء الجاليات في دول العالم، ومد جسور التواصل والتفاهم وتعزيز التقارب بين جميع العراقيين.

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