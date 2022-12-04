2022/12/04 | 12:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني وقع انفجار صباح اليوم الأحد في مبنى سكني في مدينة شانلي أورفا بجنوب تركيا، مخلفا عددا من الإصابات، حسبما أفادت وكالة “الأناضول”. وذكرت الوكالة أن “الانفجار وقع في الطابق الأول من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابات بانفجار هز مبنى سكني جنوب تركيا المركز الخبري الوطني.

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