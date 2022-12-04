(بغداد اليوم) تفتح ملف مفقودي تلعفر.. نساء واطفال مغيبون عن الإحصائيات الرسمية

2022/12/04 | 13:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد قائممقام قضاء تلعفر محمد شريف، اليوم الأحد، إلى أنه إلى الأن لا توجد إحصائية دقيقة بأعداد المفقودات من نساء القضاء.

وقال شريف لـ(بغداد اليوم)، إن "لدينا تواصل مستمر لتسجيل المفقودات من النساء"، موضحا، أن "بعض العوائل لا تتعاون ولا تراجع بهذا الأمر، كما أن المفقودات لا يختصرن على نساء المكون الإيزيدي بل من جميع مكونات تلعفر".

وأضاف، أنه "حتى الآن لم يتم إنصاف حقوقهم المالية لذويهم، ولكن هناك اجتماعات عقدت بين المنظمات والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لغرض تخصيص رواتب شهرية لهم".

كما نفى شريف أن "تكون عدد من نساء داعش قد تم تسجيلهم ضمن النساء المفقودات"، مؤكدا، أن "هذه السجلات يتم تدقيقها بشكل كامل".

وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة مؤسسة صندوق دعم المرأة في الشرق الأوسط کولشان كمال، عن فقدان 1305 نساء في تلعفر وتعرض 480 إلى الحرق مع 10 نساء تم تقطيعهن بآلات حادة".

وفي السياق ذاته، وثق ناشطون محليون ومنظمات مجتمع مدني في تلعفر، نحو 1300 مخطوفاً بينهم مئات النساء والأطفال، تمّ تحرير 48 منهم، 23 فتاة وطفلة (إناث)، و25 طفلاً وفتى (ذكور)، في فترات متعاقبة بدءً من بداية 2017 وحتى اليوم، وبين الناجيات الـ23، من تعرضن للانتهاك الجنسي، والإجهاض، فيما البقية كانوا في العقد الأول من أعمارهن، وتمتنع عوائل أخرى عن تقديم معلومات عن مختطفاتها لاعتبارات اجتماعية.

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