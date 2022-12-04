2022/12/04 | 13:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، الأحد، إلغاء شرطة الأخلاق من قبل السلطات المختصة، كما أفادت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إيسنا).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران.. حل شرطة الأخلاق التي تسببت في مقتل مهسا أميني) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران.. حل شرطة الأخلاق التي تسببت في مقتل مهسا أميني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).