2022/12/04 | 13:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: اتهم النائب المستقل باسم خشان، الاحد، 4 كانون الاول، 2022، رئيس...

ظهرت المقالة نواب يتهمون الحلبوسي والخنجر بصفقات فساد في مشاريع صندوق الاعمار أولاً على المسلة.

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