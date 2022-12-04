حريق يلتهم مبنى مجلس محافظة ديالى

2022/12/04 | 13:33 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

كشف مصدر محلي، اليوم الاحد، النتائج الاولية للتحقيق في حريق التهم اجزاء من مبنى مجلس محافظة ديالى.

وقال المصدر ،إن "لجنة التحقيق التي شكلت للنظر في حيثيات الحريق التي التهم اجزاء من مبنى مجلس ديالى في ساعة متأخرة من مساء يوم امس استبعدت فرضية العمل التخريبي اي انه مدبر وكل المؤشرات تدلل ب...

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