2022/12/04 | 14:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، اعتقال 6 متهمين بتجارة المخدرات والإطاحة بداعشي في ثلاث محافظات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 6 تجار مخدرات وإرهابي بداعش في ثلاث محافظات ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 6 تجار مخدرات وإرهابي بداعش في ثلاث محافظات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).