وفد أمني رفيع يصل كركوك

2022/12/04 | 14:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة تحسين الخفاجي، اليوم الاحد، وصول وفد أمني رفيع الى محافظة كركوك.

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