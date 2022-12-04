نينوى.. اعترافات شخصٍ إمتهن السحر والشعوذة للاحتيال على النساء (فيديو)

2022/12/04 | 14:00 - المصدر: السومرية نيوز

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نشر جهاز الأمن الوطني، اليوم الاحد، اعترافات شخصٍ إمتهن السحر والشعوذة للاحتيال على النساء في محافظة نينوى.

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