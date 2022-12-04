2022/12/04 | 14:02 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة: استقدام ١٠ مسؤولين في الكهرباء لارتكاب مخالفات بعقد تأهيل محطة طاقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/04 | 14:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: استقدام ١٠ مسؤولين في الكهرباء لارتكاب مخالفات بعقد تأهيل محطة طاقة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: استقدام ١٠ مسؤولين في الكهرباء لارتكاب مخالفات بعقد تأهيل محطة طاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).