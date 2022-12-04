رئيس رابطة المصارف الخاصة وديع الحنظل: نعمل مع الحكومة لتطوير القطاع المصرفي

2022/12/04 | 14:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، الأحد، أن الرابطة تعمل مع الحكومة لتطوير القطاع المصرفي العراقي ومعالجة مواطن الضعف.

وقال الحنظل في كلمته خلال مؤتمر تطوير القطاع المصرفي أربيل 2022، إن "رابطة المصارف الخاصة العراقية عملت بالاشتراك مع البنك المركزي لتأسيس مبادرة تمكين لتنفيذ مبادرات مجتمعية في جميع المحافظات بدعم وتمويل القطاع المصرفي".

وأضاف، أن "الرابطة تعمل مع الحكومة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتنمية المصارف العراقية وتشخيص مواطن الضعف في القطاع المصرفي وتحديد سبل معالجتها"، مبيناً أن "الروتين والفساد المالي والإداري من أهم التحديات التي تواجه جميع القطاعات في العراق".

وأكد، أن "أربيل تتمتع بالاستقرار وتوفر البيئة الجاذبة للاستثمار والعمل المصرفي والرابطة تطمح للعمل سوياً مع حكومة إقليم كردستان لتنمية ودعم مختلف المشاريع عبر مبادرات البنك المركزي العراقي".

وأوضح الحنظل، أن "رابطة المصارف الخاصة العراقية تعمل مع البنك المركزي العراقي لتمويل وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات".

بدوره، قال مدير عام دائرة الدراسات المصرفية في البنك المركزي العراقي باسم عبد الهادي، إن "البنك المركزي له مواقف مهمة في اسناد الاقتصاد العراقي عبر القطاع المصرفي من خلال اطلاق المبادرات التنموية التي شملت مختلف القطاعات".

وأضاف عبد الهادي، في كلمته اثناء المؤتمر، أن "البنك المركزي اتخذ خطوات فاعلة لتطوير القطاع المصرفي من بينها إجراء التدريب الإلزامي للعاملين بالقطاع المصرفي"، مؤكدا أن "القطاع المصرفي في العراق يواجه تحديات كبيرة وأهمها الثقة المتبادلة بين الجمهور والمصارف والبنك المركزي يبذل الجهود بهذا المجال".

من جهته، قال محافظ أربيل اوميد خوشناو في مؤتمر تطوير القطاع المصرفي، إن "كردستان تعمل منذ مدة طويلة على تطوير القطاع المصرفي بالشكل الذي ينعكس على تبسيط الإجراءات لاستقطاب رؤوس الأموال إلى العراق وكردستان وبالتالي تحقيق أهداف التنمية والازدهار".

وتابع، أن "تحقيق الاستقرار الاقتصادي سيؤدي الى اجتذاب الاستثمار الخارجي وبناء علاقات اقتصادية مثمرة مع دول الجوار"، مبينا أن "إقليم كردستان يعمل مع بغداد لبناء للتأسيس لنظام مصرفي كبير قادر على مواجهة تحديات غسيل الأموال والفساد".

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