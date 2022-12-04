الإعمار تتحرك لإنجاز مشروع سريع الدورة – اليوسفية

2022/12/04 | 14:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، الأحد، عن السعي خلال الشهرين المقبلين لإنجاز سريع الدورة - اليوسفية، فيما أشار إلى وضع جدول عمل جديد لإنجازه بأقرب وقت.

وقال ريكاني، "إنني اطلعت على مشروع سريع الدورة – اليوسفية، الذي يعد من المشاريع المهمة في حل ازدحامات بغداد والضغط على الطرق"، مبيناً أن "الطرق السريعة من اختصاصنا، حيث سنبحث مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وأمانة بغداد هذا السريع ومجموعة خطط أخرى".

وأضاف، أن "مشروع الطريق بدأنا به منذ عام 2019 وهو من مخططات العامين 1980 و1982 لمنظومة شبكة الخط السريع في بغداد، لكن بسبب أحداث كورونا وماتلاها من وجود تعارضات تأخر المشروع"، مشيراً إلى أن "المشروع كان من المفترض إنجازه قبل سنتين، وسنسعى لإنجازه وافتتاحه".

وتابع، "سنقوم بمتابعة تفاصيل المشروع ونقدم جدول عمل جديد، للانتهاء منه في أقرب وقت"، موضحاً أن "جميع المشاريع ببغداد وباقي المحافظات سيكون لها جداول عمل للمتابعة"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

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