المالية النيابية تتوقع قيام مجلس الوزراء العراقي بالتصويت على “موازنة 2023” في الجلسه القادمة

2022/12/04 | 14:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجحت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي يوم الأحد، قيام مجلس الوزراء العراقي بالتصويت على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 في جلسته المقبلة.

كما يفترض أن يصل قانون الموازنة العامة للعام 2023 إلى مجلس النواب في شهر تشرين الأول ، لكن تشكيل الحكومة تسبب بتأخير إقرارها في مجلس الوزراء وإرسالها إلى البرلمان”.

بالإضافة إلى أن “وزارة المالية ستكتمل من إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ، وخلال الأيام المقبلة ستقوم المالية بإرسال قانون الموازنة إلى مجلس الوزراء لإقراره”.



وتابعت معروف؛ ان “مجلس الوزراء قد يصوت في جلسة الثلاثاء من الأسبوع الحالي على مشروع قانون الموازنة”

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