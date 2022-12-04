استدعاء عشرة من مسؤولي وزارة الكهرباء

2022/12/04 | 14:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المسؤولين المستقدمين كان بينهم (4) من المديرين العامين في الوزارة.

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