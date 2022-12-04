وزارة الثقافة تحدد موعد لانطلاق معرض العراق الدولي للكتاب

2022/12/04 | 14:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة التجارة العراقية، اليوم

الاحد، الاربعاء المقبل موعدا لانطلاق

فعاليات الدورة الثالثة من معرض العراق

الدولي للكتاب والتنسيق معها للفترة ٧ -

١٧ كانون الأول ٢٠٢٢، برعاية مؤسسة

"المدى للإعلام وا

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