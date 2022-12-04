وزير الاعمار: نسعى لانجاز سريع الدورة – اليوسفية خلال شهرين

2022/12/04 | 14:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الإعمار والإسكان والبلديات

العامة بنكين ريكاني، الأحد، عن السعي

خلال الشهرين المقبلين لإنجاز سريع

الدورة - اليوسيفية، فيما أشار إلى وضع

جدول عمل جديد لإنجازه بأقرب وقت.

وقال ريكاني في تصريح

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