2022/12/04 | 14:21 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن وزير الإعمار والإسكان والبلديات
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الاعمار: نسعى لانجاز سريع الدورة – اليوسفية خلال شهرين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
العامة بنكين ريكاني، الأحد، عن السعي
خلال الشهرين المقبلين لإنجاز سريع
الدورة - اليوسيفية، فيما أشار إلى وضع
جدول عمل جديد لإنجازه بأقرب وقت.
وقال ريكاني في تصريح
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الاعمار: نسعى لانجاز سريع الدورة – اليوسفية خلال شهرين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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