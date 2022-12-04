المدعي العام الإيراني يعلن حل شرطة الأخلاق

2022/12/04 | 14:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدعي العام الإيراني محمد جعفر

منتظري، اليوم الأحد، حلّ “شرطة

الأخلاق”.

ويأتي القرار في أعقاب أشهر من

الاحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني

(22 عاماً) في سبتمبر/أيلول الماضي، والتي

توفيت أثناء و

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