المالية تنجز الوجبة السادسة من الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات العليا والأوائل

2022/12/04 | 14:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة المالية، اليوم الاحد، انجاز الوجبة السادسة من الدرجات الوظيفية المستحدثة لحملة الشهادات العليا (الماجستير) والخريجين الأوائل.

وتضمنت وثيقة صادرة من الوزارة تلقتها (بغداد اليوم) تفاصيل الوجبة السادسة من الدرجات الوظيفية المستحدثة لحملة الشهادات العليا (الماجستير) والخريجين الأوائل للتعيين ضمن ملاك وزارة التعليم العالي.

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