السوداني يلتقي محافظ البنك المركزي

2022/12/04 | 14:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن "السوداني التقى بمحافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، متابعا سير العمل التنظيمي وسياسات البنك المركزي في القطاعين المالي والنقدي". وفق البيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

وأضاف، أن "السوداني استمع بإيجاز سير العمل التنظيمي وسياسات البنك المركزي في القطاعين المالي والنقدي".



موجها: "بإجراء المعالجات اللازمة لتوفير العملة الأجنبية في السوق المحلية وفق الآليات والأنظمة القانونية للبنك المركزي، وأيضا توفيرها للمواطنين الراغبين بالسفر أو العلاج خارج العراق".

وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان الى "المضيّ في برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي للمنظومة المالية والمصرفية، الذي تضمّنه المنهاج الوزاري، للسير بالاقتصاد الوطني إلى النمو المضطرد، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين المعاشية ومستوى تمكينهم المالي".

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