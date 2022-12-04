مسيرة نقابية في الرباط ضد غلاء الاسعار والخدمات وتدهور التعليم و الصحة

2022/12/04 | 14:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط- عبدالحق بن رحمون شهدت الرباط الاحد مسيرة وطنية بالرباط دعت اليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل احتج خلالها المشاركون على الزيادة في الاسعار التي عرفتها المواد الاستهلاكية بما فيها المواد الغدائية ، فيما دعت شعارات الى عدالة اجتماعية ، وفي تصريحات ل ( الزمان) انتقد قادة نقابيون ان هذه المسيرة الوطنية تأتي لتنبيه الحكومة الى ما […]

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