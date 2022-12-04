وزير الشباب: ملعب ذي قار سيكون تحت متابعتي المباشرة

2022/12/04 | 14:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نوز/ أكد وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، أن ملعب ذي قار الدولي سيكون تحت متابعته المستمرة بصورة مباشرة.وذكر بيان لوزارة الشباب أن “وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع اليوم تفقد مشروع ملعب ذي قار الدولي سعة 30 ألف متفرج الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة، واطلع على حجم العمل فيه وأهم المعرقلات التي ادت إلى […]

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