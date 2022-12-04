"هتفوا بسقوط الأسد".. محتجون يضرمون النار بمقر محافظة السويداء وسط إطلاق نار

2022/12/04 | 14:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سكان وشهود، الأحد، إن العشرات من المتظاهرين الغاضبين من تدهور الأوضاع الاقتصادية في سوريا اقتحموا مقر محافظة السويداء (السرايا الحكومي) في جنوب البلاد، وأضرموا النار في أجزاء من المبنى وسط تبادل كثيف لإطلاق النار.

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